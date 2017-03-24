Генич считает, что Кутепову следовало фолить перед первым голом Кот-д'Ивуара

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный товарищескому матчу сборной России с командой Кот-д'Ивуара.

Напомним, встреча между командами проходит в эти минуты на домашней арене «Краснодара». Счет – 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал форвард Жонатан Коджиа, которого не сумел сдержать защитник Илья Кутепов.

«Кутепов ну фоли же. Проиграл – да. Получил бы желтую – никаких вопросов», – написал Генич.

Кутепов ну фоли же... проиграл - да. Получил бы желтую - никаких вопросов — Genich Konstantin (@GenichK) 24 марта 2017 г.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.