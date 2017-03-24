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Деле Алли дисквалифицирован на три матча еврокубков

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли дисквалифицирован УЕФА. Он пропустит следующие три матча еврокубков, в которых его команда будет принимать участие.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Алли за нарушение в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (2:2). Напомним, что английский хавбек в этом матче получил красную карточку.

Напомним также, что «Тоттенхэм» на этой стадии уступил «Генту» по итогам двух матчей (0:1, 2:2).

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