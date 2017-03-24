Черданцев призвал Василия Березуцкого возобновить выступления за сборную России
Комментатор телеканала «Матч ТВ» выразил мнение, что защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий должен вернуться в состав сборной России.
Ранее стало известно, что футболист принял решение приостановить выступления за национальную команду.
«Вася! Березуцкий! Вернись!» – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Вася! Березуцкий! Вернись!— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 марта 2017 г.
Добавим, что в эти минуты команда Станислава Черчесова проводит товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а «Советский спорт» ведет его текстовую трансляцию.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция