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Черданцев призвал Василия Березуцкого возобновить выступления за сборную России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» выразил мнение, что защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий должен вернуться в состав сборной России.

Ранее стало известно, что футболист принял решение приостановить выступления за национальную команду.

«Вася! Березуцкий! Вернись!» – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Добавим, что в эти минуты команда Станислава Черчесова проводит товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а «Советский спорт» ведет его текстовую трансляцию.

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)

Голы

Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).

Состав

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)

Предупреждения:

Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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