«Металлург» в овертайме обыграл «Ак Барс» в первом матче финала Восточной конференции
Первый матч финала
Восточной конференции КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом»
завершился победой. Итоговый счет матча – 2:1.
На 30-й минуте матча гостей
вывел вперед Федор Малыхин. У «Магнитки» на 38-й минуте отличился Данис
Зарипов. Для определения победителя командам понадобилось два овертайма. Решающий гол в активе Сергея Мозякина. Вторая игра состоится в Магнитогорске 26 марта.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция.
Финал
Первый матч
Счет в серии – 1:0
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Малыхин (Охтамаа), 29:01 (0:1 - бол.). Зарипов (Антипин, Мозякин), 37:30 (1:1). Мозякин (Ли, Коварж), 85:02 (2:1).
Место и дата
24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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