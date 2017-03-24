Сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в Краснодаре
Подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (2:0).
В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.
28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча, который состоялся в Краснодаре.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция