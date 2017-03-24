ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в Евролиге
Матч 28-го тура
регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и ЦСКА завершился
победой гостей. Итоговый счет матча - 85:74 в пользу московских армейцев.
В составе победителей
самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 22 очка. У УНИКСа 17
очков в активе Кита Лэнгфорда.
Отметим, что в матче первого
круга, который прошел в Москве 27 октября 2016 года, армейский клуб добился
уверенной победы – 98:80. После сегодняшнего матча ЦСКА лидирует в
турнирной таблице, а УНИКС на последнем, 16-м месте.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Евролига. Регулярный
чемпионат
28-й тур
24 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
24 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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