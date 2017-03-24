Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера
Первый вице-президент и генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о том, что Вадим Епанчинцев, покинувший «Сарыарку», может возглавить «Спартак».
- Мы рассматриваем разные кандидатуры, которые будет утверждать совет директоров клуба, включая кандидатуру Епанчинцева. Такого заседания еще не было, - приводит слова Жамнова ТАСС.
Напомним, что ранее появилась информация, что московский клуб определится с главным тренером до конца марта.
В пятницу, 24 марта, Епанчинцев и «Сарыарка» расторгли контракт по обоюдному согласию.
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