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Алексей Жамнов: «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице-президент и генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о том, что Вадим Епанчинцев, покинувший «Сарыарку», может возглавить «Спартак».

- Мы рассматриваем разные кандидатуры, которые будет утверждать совет директоров клуба, включая кандидатуру Епанчинцева. Такого заседания еще не было, - приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, что ранее появилась информация, что московский клуб определится с главным тренером до конца марта.

В пятницу, 24 марта, Епанчинцев и «Сарыарка» расторгли контракт по обоюдному согласию.

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