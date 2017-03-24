Владимир Стогниенко – о голе Кот-д'Ивуара: Смотри, как он в штрафной между кеглями пробежал!
Российский комментатор Владимир Стогниенко оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных контрольному матчу сборной России.
Напомним, сегодня подопечные Станислава Черчесова проиграли в Краснодаре команде Кот-д'Ивуара (0:2).
«Смотрю контрольный матч сборной, – пишет Стогниенко. – Какой-то он пока товарищеский. А Фернандес сидит и думает: «Да! Погорячился!», – написал Владимир.
Также Стогниенко прокомментировал второй гол в ворота сборной России, автором которого стал полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.
«Смотри-ка, как он в штрафной между кеглями пробежал! Надо признать, что ивуарийцы забили нам два совершенно восхитительных мяча», – считает Владимир.
Смотрю контрольный матч сборной. Какой-то он пока товарищеский.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 марта 2017 г.
Смотри-ка, как он в штрафной между кеглями пробежал!!!!!!— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 марта 2017 г.
А Фернандес сидит и думает: "да!!! Погорячился!!!!"— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 марта 2017 г.
Надо признать, что ивуарийцы нам забили два совершенно восхитительных мяча.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 марта 2017 г.