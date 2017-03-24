Владимир Стогниенко – о голе Кот-д'Ивуара: Смотри, как он в штрафной между кеглями пробежал!

читайте также

Виталий Мутко: Результат игры с Кот-д’Ивуаром устраивать не может - рисунка игры не видим Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).

Станислав Черчесов: Я не судья, чтобы говорить о свисте Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Кот-д'Ивуаром отказался комментировать тот факт, что стадион в Краснодаре освистал команду.

«Слоны» и бесславные. Евгений Дзичковский о сборной России Обозреватель «Советского спорта» - об очередном провале сборной России.

Олег Романцев: Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).

Валерий Газзаев – об игре сборной России: Это форменное безобразие Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал итог товарищеской встречи между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).

Василий Уткин: Сборная России играет в футбол чудовищно, и это грустно Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о контрольном матче сборной России с командой Кот-д'Ивуара.

Тренер Кот-д'Ивуара: Сборной России просто не повезло Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Ибраима Камара после победы в товарищеском матче над командой России (2:0) сказал, что россиянам просто не повезло.

Краснодар освистал сборную России Сборная России на своем поле уступила команде Кот-д’Ивуара в первом в этом году товарищеском матче.

Сборная России проиграла Кот-д'Ивуару в Краснодаре Подопечные Станислава Черчесова в рамках товарищеского матча потерпели поражение от сборной Кот-д'Ивуара (2:0).

Черданцев призвал Василия Березуцкого возобновить выступления за сборную России Комментатор телеканала «Матч ТВ» выразил мнение, что защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий должен вернуться в состав сборной России.

Генич считает, что Кутепову следовало фолить перед первым голом Кот-д'Ивуара Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный товарищескому матчу сборной России с командой Кот-д'Ивуара.

Данила Козловский стал послом ЧМ-2018 Известный российский актер Данила Козловский стал послом чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Россия – Кот-д'Ивуар. Онлайн Товарищеский матч с участием сборной России на сайте «Советского спорта».

«Спартак» отправился на матч с «Црвеной Звездой» без Луиса Адриано Сегодня «Спартак» вылетает в Сербию. В Белграде команда сыграет товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

Россия назвала состав на матч с Кот-д’Иуваром Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара.

Он впечатлил Хави и выиграл у Бонда. Форвард основы сборной России – в цитатах Александр Бухаров, которого невозможно не любить – хотя бы за то, что говорит он и что говорят о нем.

Большинство читателей «Советского спорта» проголосовали за победу Кот-д'Ивуара в матче с Россией На портале «Советского спорта» завершилось голосование по поводу результата товарищеского матча Россия - Кот-д'Ивуар.

Микаэль Брага: Сборной России нужны Марио Фернандес, Ари, Жоазиньо, но не Нойштедтер Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, высказался о натурализации игроков для сборной России.

«Зенит» – «Уфа». Товарищеский матч пройдет на «Петровском» в закрытом режиме Футболисты «Зенита» и «Уфа» 26 марта сыграют товарищеский матч в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.