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Илья Воробьев: Начало далось «Магнитке» трудно, но потом мы вкатились

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 (ОТ).

«Давно мы не играли, поэтому начало сложно давалось, но потом вкатились. Будкин? Он нормально сыграл. Береглазов немного заболел, – цитирует Воробьева «БИЗНЕС Online».

На 30-й минуте матча гостей вывел вперед Федор Малыхин. У «Магнитки» на 38-й минуте отличился Данис Зарипов. Для определения победителя командам понадобилось два овертайма. Решающий гол в активе Сергея Мозякина. Вторая игра состоится в Магнитогорске 26 марта.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. Финал

Первый матч

Матч

Металлург Мг - Ак Барс - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Малыхин (Охтамаа), 29:01 (0:1 - бол.). Зарипов (Антипин, Мозякин), 37:30 (1:1). Мозякин (Ли, Коварж), 85:02 (2:1).

Место и дата

24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1:0

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