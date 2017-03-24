Илья Воробьев: Начало далось «Магнитке» трудно, но потом мы вкатились

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 (ОТ).

«Давно мы не играли, поэтому начало сложно давалось, но потом вкатились. Будкин? Он нормально сыграл. Береглазов немного заболел, – цитирует Воробьева «БИЗНЕС Online».

На 30-й минуте матча гостей вывел вперед Федор Малыхин. У «Магнитки» на 38-й минуте отличился Данис Зарипов. Для определения победителя командам понадобилось два овертайма. Решающий гол в активе Сергея Мозякина. Вторая игра состоится в Магнитогорске 26 марта.

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