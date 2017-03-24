Павел Буре: Квартальнов многое сделал для ЦСКА, но у него не получилось в плей-офф

Бывший игрок ЦСКА, член наблюдательного совета армейцев Павел Буре прокомментировал отставку главного тренера Дмитрия Квартальнова.

- Решение об отставке принимает высшее руководство, и мы, как наблюдательный совет, его поддерживаем. Квартальнов достаточно многого добился - он взял команду в одном состоянии, а оставил в другом. Он многое сделал для клуба, стал с ним чемпионом России, но, к сожалению, у него не получилось в плей-офф - знаю, как по- настоящему он отдавался команде и делал все возможное, что от него зависело. Все видели, как он переживал, отдавался этой работе, - передает слова Буре ТАСС.

Напомним, что в четверг, 23 марта, ЦСКА расторг контракт с Квартальновым по согласию сторон.

Дмитрий Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд – в 2015-17 гг. - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ.