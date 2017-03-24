Тренер Кот-д'Ивуара: Сборной России просто не повезло

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Ибраима Камара после победы в товарищеском матче над командой России (2:0) сказал, что россиянам просто не повезло.

- Как и ожидали, матч получился тяжелым, - сказал Камара. - Приходилось много терпеть. Получилась красивая игра и рад, что мы победили.

- Кого бы из игроков сборной России позвали к себе в команду?

- Сложно выбрать, они все - сильные футболисты. На этот раз им просто не повезло.

- Сборная России доставила вам серьезные проблемы?

- Мы знали, как играет сборная России, знали, что соперник использует трех защитников. У нас молодая команда, так что поражение не стало бы катастрофой.

- Общались ли вы перед игрой с Марком Вильмотсом?

- Нет.