Валерий Газзаев – об игре сборной России: Это форменное безобразие
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал итог товарищеской встречи между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).
- Это форменное безобразие, - приводит слова Газзаева ТАСС.
Следующий товарищеский матч сборная России сыграет 28 марта с командой Бельгии.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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