Зинэтула Билялетдинов: Игра была хорошая, добротная
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после первого матча финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 (ОТ).
– Хорошая игра была, добротная. В общем-то, она шла до гола. Вот.
– Как
состояние Йордана? Со стороны момент смотрелся жутко.
– Пока не знаю
– Сидоров
спокойно вошел в игру вместо него и смотрелся уверенно.
– Хорошо сыграл.
– Будет
ли в воскресенье играть Свитов?
– Пока не знаю, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».
На 30-й минуте матча гостей вывел вперед Федор Малыхин. У «Магнитки» на 38-й минуте отличился Данис Зарипов. Для определения победителя командам понадобилось два овертайма. Решающий гол в активе Сергея Мозякина. Вторая игра состоится в Магнитогорске 26 марта.
КХЛ.
Плей-офф
Восточная
конференция. Финал
Первый матч
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Малыхин (Охтамаа), 29:01 (0:1 - бол.). Зарипов (Антипин, Мозякин), 37:30 (1:1). Мозякин (Ли, Коварж), 85:02 (2:1).
Место и дата
24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1:0