Зинэтула Билялетдинов: Игра была хорошая, добротная

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после первого матча финала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 (ОТ).

– Хорошая игра была, добротная. В общем-то, она шла до гола. Вот.

– Как состояние Йордана? Со стороны момент смотрелся жутко.

– Пока не знаю

– Сидоров спокойно вошел в игру вместо него и смотрелся уверенно.

– Хорошо сыграл.

– Будет ли в воскресенье играть Свитов?

– Пока не знаю, – цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

На 30-й минуте матча гостей вывел вперед Федор Малыхин. У «Магнитки» на 38-й минуте отличился Данис Зарипов. Для определения победителя командам понадобилось два овертайма. Решающий гол в активе Сергея Мозякина. Вторая игра состоится в Магнитогорске 26 марта.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. Финал

Первый матч

Счет в серии – 1:0