Олег Романцев: Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути
Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).
- Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути. В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной, - передает слова Романцева ТАСС.
Добавим, что следующий товарищеский матч сборная России сыграет 28 марта с командой Бельгии.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция