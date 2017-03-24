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Станислав Черчесов: Я не судья, чтобы говорить о свисте

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Кот-д'Ивуаром отказался комментировать тот факт, что стадион в Краснодаре освистал команду.

– Почему вы так поздно стали делать замены?
– Так подсказала игра.

– Сборная России провела второй матча в Краснодаре и второй раз проиграла... Может, не стоит сюда больше приезжать?
– Краснодар – футбольный город. Если мы здесь не побеждаем, это не значит, что сюда не стоит приезжать. Нас здесь очень хорошо встречают, Сергей Галицкий делает все, что мы чувствовали себя здесь, как дома.

– Согласны, что игра сборной России не удалась?
– Соперник в первом тайме перекрыл все зоны, играл строго от обороны. Гол им в этом помог, они закрылись еще больше. Мы же упирались в частокол ног. В перерыве сделали подсказки, во втором тайме взвинтили темп, но тут случился второй гол исключительно за счет индивидуального мастерства соперника. Но, например, мы хорошо играли на «стандартах», почти все выиграли в атаке, были полумоменты.

– Помните ли вы, когда сборную России так освистывали.
– Без комментариев. Я не судья, чтобы говорить о свисте. Давайте про футбол, – сказал специалист.

Матч

Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)

Голы

Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).

Состав

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)

Предупреждения:

Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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