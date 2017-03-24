Виталий Мутко: Результат игры с Кот-д’Ивуаром устраивать не может - рисунка игры не видим
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2).
- По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Результат устраивать не может - рисунка игры не видим. Ребята стараются, нужна модель, направление игры, об этом надо думать, должен быть костяк команды, - передает слова Мутко ТАСС.
Добавим, что следующий товарищеский матч сборная России сыграет 28 марта с командой Бельгии.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция