Веснина уступила Томлянович на турнире в Майами
Матч второго раунда
турнира WTA в Майами (США) между россиянкой Еленой Весниной
и хорваткой Айлой Томлянович завершился победой хорватской теннисистки.
Итоговый счет матча – 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Томлянович.
Матч продолжался два часа
и 12 минут. Веснина сделала три эйса при двух у соперницы. Также россиянка
допустила 12 двойных ошибок при 11 у Томлянович.
Турнир WTA. Майами (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423
доллара
2-й раунд
Матч
Веснина Е. (Россия) - Томлянович А. (Хорватия) - 6:3, 4:6, 5:7
Место и дата
24 марта 19:00, , Онлайн-трансляция
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