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Веснина уступила Томлянович на турнире в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда турнира WTA в Майами (США) между россиянкой Еленой Весниной и хорваткой Айлой Томлянович завершился победой хорватской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Томлянович.

Матч продолжался два часа и 12 минут. Веснина сделала три эйса при двух у соперницы. Также россиянка допустила 12 двойных ошибок при 11 у Томлянович.

Турнир WTA. Майами (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 669 423 доллара

2-й раунд

Матч

Веснина Е. (Россия) - Томлянович А. (Хорватия) - 6:3, 4:6, 5:7

Место и дата

24 марта 19:00, , Онлайн-трансляция

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