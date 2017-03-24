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Инвестор М19: На содержание М19 уходит не менее $500 тыс. в год

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Основатель сингапурской инвестиционной компании Strongbow Евгений Туголуков в интервью журналу РБК (№4 апрель 2017) рассказал, что на содержание команды М19 по League of Legends уходит не менее $500 тысяч в год.

Организация также планирует создать составы по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и другим дисциплинам. Новые команды потребуют такого же финансирования, сообщил гендиректор М19 Андрей Михеев.

«Мне нравится в киберспорте, что каждый день в мире здесь что-то происходит: из ничего появляется новая индустрия», – сказал Туголуков.

Напомним, что в феврале 2017 года Евгений Туголуков объявил о том, что стал спонсором команды М19.

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