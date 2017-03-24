Станислав Черчесов: Сборная России уже лет пять в негативном сегменте общественного сознания

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Кот-д'Ивуаром (0:2) признал, что команда не смогла порадовать болельщиков.

– Будут ли изменения в матче с Бельгией?

– Посмотрим, сейчас рано об этом говорить. Нужно посмотреть, проанализировать, понять, как себя будут чувствовать игроки, есть ли травмы. Случай с Дзагоевым показывет, что все может случиться в последний момент.

– Марио Фернандес так и не вышел на поле...

– Формальности еще не улажены. Так что мы не хотели рисковать.

– Сборная России прочно вошла в негативный сегмент общественного сознания...

– Так она там уже последние лет пять. Зритель в Краснодаре пришел нас поддержать, До конца мы их не удовлетворили и сами об этом знаем. Будем делать выводы.

– Дзюбы и Смолова сильно не хватило?

– Не люблю говорить в сослагательном наклонении. Есть игра, ее нужно анализировать. Так бывает, что некоторые игроки отсутствуют. У соперника тоже не было пары человек. Вообще, не люблю говорить что-то в раздевалке по горячим следам. Нужно знать, что говорить, провести анализ.