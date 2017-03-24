Станислав Черчесов: Сборная России уже лет пять в негативном сегменте общественного сознания
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Кот-д'Ивуаром (0:2) признал, что команда не смогла порадовать болельщиков.
– Будут ли изменения в матче с Бельгией?
– Посмотрим, сейчас рано об этом говорить. Нужно посмотреть, проанализировать, понять, как себя будут чувствовать игроки, есть ли травмы. Случай с Дзагоевым показывет, что все может случиться в последний момент.
– Марио Фернандес так и не вышел на поле...
– Формальности еще не улажены. Так что мы не хотели рисковать.
– Сборная России прочно вошла в негативный сегмент общественного сознания...
– Так она там уже последние лет пять. Зритель в Краснодаре пришел нас поддержать, До конца мы их не удовлетворили и сами об этом знаем. Будем делать выводы.
– Дзюбы и Смолова сильно не хватило?
– Не люблю говорить в сослагательном наклонении. Есть игра, ее нужно анализировать. Так бывает, что некоторые игроки отсутствуют. У соперника тоже не было пары человек. Вообще, не люблю говорить что-то в раздевалке по горячим следам. Нужно знать, что говорить, провести анализ.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция