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Андрей Канчельскис: Кутепов на уровне сборной пока играть не готов

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре Ильи Кутепова в матче с Кот-д’Ивуаром (0:2)

- Почему Кутепов так много ошибался?

- Он на уровне сборной играть пока не готов. Нужно обратить внимание, что он и в «Спартаке» по сезону ошибается. Уровень футбола в чемпионате России редко сопоставим с такими матчами, а Кутепов, по сути, играл пока только в РФПЛ. Надо предпринимать какие-то меры.

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