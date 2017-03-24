Турция обыграла Финляндию благодаря дублю Тосуна
Матч европейской
квалификации ЧМ-2018 между сборными Турции и Финляндии завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Турции.
В составе победителей
дубль сделал Ченк Тосун. Турция набрала восемь очков и на данный момент
занимает третье место в группе I. У сборной Финляндии одно и пятое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа I
Матч
Турция - Финляндия - 2:0 (2:0)
Голы
Тосун 9 (1:0). Тосун 13 (2:0).
Состав
Турция: Бабакан, Топрак, Генюл, Кейбаши, Малли (Йокушлу, 63), Сахан (Мор, 72), Топал, Туран, Шен, Инан, Тосун (Унал, 84)
Финляндия: Градечки, Аркивуо, Уронен, Мойсандер Н., Араюри, Лод, Хетемай, Ринг (Форселл, 84), Маттила (Яхуби, 67), Похьянпало (Маркканен, 72), Пукки
Предупреждения:
Инан, 85 - Араюри, 38; Маттила, 43; Пукки, 68; Ринг, 75; Уронен, 90
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
24 марта 20:00, Анталья Арена, Онлайн-трансляция
5-й тур