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Турция обыграла Финляндию благодаря дублю Тосуна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Турции и Финляндии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Турции.

В составе победителей дубль сделал Ченк Тосун. Турция набрала восемь очков и на данный момент занимает третье место в группе I. У сборной Финляндии одно и пятое место.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа I

Матч

Турция - Финляндия - 2:0 (2:0)

Голы

Тосун 9 (1:0). Тосун 13 (2:0).

Состав

Турция: Бабакан, Топрак, Генюл, Кейбаши, Малли (Йокушлу, 63), Сахан (Мор, 72), Топал, Туран, Шен, Инан, Тосун (Унал, 84)

Финляндия: Градечки, Аркивуо, Уронен, Мойсандер Н., Араюри, Лод, Хетемай, Ринг (Форселл, 84), Маттила (Яхуби, 67), Похьянпало (Маркканен, 72), Пукки

Предупреждения:

Инан, 85 - Араюри, 38; Маттила, 43; Пукки, 68; Ринг, 75; Уронен, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

24 марта 20:00, Анталья Арена, Онлайн-трансляция

5-й тур

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