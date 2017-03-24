Сербия на выезде обыграла Грузию
Матч европейской
квалификации ЧМ-2018 между сборными Грузии и Сербии завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу Сербии.
Хозяева открыли счет после
удара Ники Качаравы – форварда, который принадлежит «Ростову» и играет за
кипрский «Этникос» на правах аренды. У сербов отличились Душан Тадич (с
пенальти), Александар Митрович и Мият Гачинович.
Сборная Сербии набрала 11
очков и занимает первое место в группе D. У сборной Грузии два очка и пятое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа D
5-й тур
Матч
Голы
Качарава 6 (1:0). Тадич 45 (1:1 - пен.). Митрович А. 64 (1:2). Гачинович 86 (1:3).
Состав
Грузия: Лория, Кверквелия, Кашия, Какабадзе (Арабидзе, 70), Наваловский, Ананидзе, Казаишвили (Квилитая, 83), Канкава, Квеквескири, Гвилия (Джихаури, 90), Качарава
Сербия: Стойкович, Коларов, Обрадович (Вукович, 46), Иванович, Рукавина, Максимович, Матич, Костич (Гачинович, 81), Миливоевич, Тадич, Митрович А. (Гудель, 71)
Предупреждения:
Канкава, 43; Какабадзе, 45 - нет
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
24 марта 20:00, Борис Пайчадзе, Онлайн-трансляция