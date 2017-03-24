Сербия на выезде обыграла Грузию

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Грузии и Сербии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу Сербии.

Хозяева открыли счет после удара Ники Качаравы – форварда, который принадлежит «Ростову» и играет за кипрский «Этникос» на правах аренды. У сербов отличились Душан Тадич (с пенальти), Александар Митрович и Мият Гачинович.

Сборная Сербии набрала 11 очков и занимает первое место в группе D. У сборной Грузии два очка и пятое место.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа D

5-й тур