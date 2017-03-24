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«СКА-1946» в овертайме обыграл «Алмаз» и сравнял счет в серии

Источник:  МХЛКомментарии

«СКА-1946» в домашнем матче четвертьфинала плей-офф МХЛ обыграл «Алмаз» со счетом 5:4 ОТ.

Хет-триком в составе армейцев отметился Павел Кукштель. По шайбе забросили Иван Володин и Владислав Курбатов. У гостей дубль на счету Вадима Кудако. Еще две шайбы забросили Сергей Лапин и Владислав Кодола.

«Алмаз» уступал четыре шайбы к середине второго периода.

Напомним, счет в серии стал 1-1. Следующие матчи в Череповце пройдут 27 и 28 марта.

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