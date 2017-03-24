Италия – Албания. Буффон выйдет в стартовом составе и проведет 1000-й матч в карьере
Стали известны стартовые
составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Италии и Албании.
Италия: Буффон,
Дзаппакоста, Барцальи, Бонуччи, Де Шильо, Верратти, Де Росси, Инсинье,
Кандрева, Белотти, Иммобиле.
Албания: Стракоша, Хюсай,
Весели, Айети, Аголи, Баша, Кукели, Мемушай, Роши, Чикалеши, Лиля.
Отметим, что этот матч станет 1000-м в карьере голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Игра начнется в 22:45 по Москве.
Джанлуиджище! Сегодня – 1000-й матч Буффона
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