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Юрий Красножан: После Кубка конфедераций сборная станет сильнее

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-тренер московского «Локомотива», нальчикского «Спартака» и «Кубани» Юрий Красножан поговорил о перспективах сборной России после контрольного матча с Кот-д’Ивуаром (0:2).

- Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут.

После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.

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