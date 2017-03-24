Юрий Красножан: После Кубка конфедераций сборная станет сильнее

Экс-тренер московского «Локомотива», нальчикского «Спартака» и «Кубани» Юрий Красножан поговорил о перспективах сборной России после контрольного матча с Кот-д’Ивуаром (0:2).

- Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут.

После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.