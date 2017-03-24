Хорватия - Украина. Стартовые составы
Стали известны стартовые
составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины.
Хорватия: Субашич,
Митрович, Ракитич, Модрич, Брозович, Едвай, Н.Калинич, Манджукич, Бадель, Вида,
Пиварич.
Запасные:
Ливакович, Л.Калинич, Лешкович, Ковачич, Крамарич, Чоп, Рог, Брадарич, Пьяца.
Украина: Пятов,
Бутко, Матвиенко, Кучер, Ордец, Степаненко, Коваленко, Ротань, Коноплянка,
Ярмоленко, Кравец.
Запасные: Бойко,
Шевченко, Морозюк, Селезнев, Петряк, Малышев, Сидорчук, Цыганков, Беседин,
Шахов, Ракицкий, Зинченко.
Матч начнется в 22:45 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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