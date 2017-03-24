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Хорватия - Украина. Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины.

Хорватия: Субашич, Митрович, Ракитич, Модрич, Брозович, Едвай, Н.Калинич, Манджукич, Бадель, Вида, Пиварич.

Запасные: Ливакович, Л.Калинич, Лешкович, Ковачич, Крамарич, Чоп, Рог, Брадарич, Пьяца.

Украина: Пятов, Бутко, Матвиенко, Кучер, Ордец, Степаненко, Коваленко, Ротань, Коноплянка, Ярмоленко, Кравец.

Запасные: Бойко, Шевченко, Морозюк, Селезнев, Петряк, Малышев, Сидорчук, Цыганков, Беседин, Шахов, Ракицкий, Зинченко.

Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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