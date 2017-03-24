Александр Бубнов: В игре сборной России есть определенная позитивная динамика

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия - Кот-д’Ивуар. Напомним, что россияне уступили со счетом 0:2.

«Можно и нужно предъявить претензии тренерскому штабу Черчесова вот в каком свете: с игроками, очевидно не был проведён должный разбор сильных качеств оппонента. Такое ощущение, что, скажем, дриблинг выступающего в премьер-лиге Уилфрида Заха стал для защитников полнейшим откровением. В отличие от клубных тренеров наставники сборной имеют массу времени для аналитической работы, которая должна соответствующим образом обрабатываться в том числе на уровне контрольных матчей.

Но вместе с тем нельзя не отметить, что вынужденно выступая в неоптимальном составе, россияне по игре не выглядели слабее, много атаковали, создавали моменты, а решающим фактором победы гостей стало индивидуальное мастерство. Командное взаимодействие подопечных Черчесова растет (за исключением задней линии). Определенная позитивная динамика в игровом плане все же прослеживается.

Сыграли лучше, чем с Турцией, Катаром и Коста-Рикой, да и в победном матче с Румынией тоже (там подсобил арбитр). Сегодня важно трезво оценивать положение сборной России, у которой нет прочных фундамента и центральной оси, в мировой системе координат», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч проходил в Краснодаре.

В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. 28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.