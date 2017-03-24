Александр Бубнов: В игре сборной России есть определенная позитивная динамика
Футбольный эксперт
Александр Бубнов поделился впечатлениями после товарищеского матча Россия -
Кот-д’Ивуар. Напомним, что россияне уступили со счетом 0:2.
«Можно и нужно предъявить претензии тренерскому штабу
Черчесова вот в каком свете: с игроками, очевидно не был
проведён должный разбор сильных качеств оппонента. Такое ощущение, что, скажем,
дриблинг выступающего в премьер-лиге Уилфрида Заха стал для защитников
полнейшим откровением. В отличие от клубных тренеров наставники
сборной имеют массу времени для аналитической работы, которая должна
соответствующим образом обрабатываться в том числе на уровне
контрольных матчей.
Но вместе с тем нельзя не отметить, что вынужденно
выступая в неоптимальном составе, россияне по игре не выглядели
слабее, много атаковали, создавали моменты, а решающим фактором победы
гостей стало индивидуальное мастерство. Командное взаимодействие подопечных
Черчесова растет (за исключением задней линии). Определенная позитивная динамика в игровом плане все же
прослеживается.
Сыграли лучше, чем с Турцией, Катаром
и Коста-Рикой, да и в победном матче с Румынией тоже
(там подсобил арбитр). Сегодня важно трезво оценивать положение сборной России,
у которой нет прочных фундамента и центральной оси, в мировой
системе координат», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч проходил в Краснодаре.
В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. 28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция