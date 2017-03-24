Егор Титов: У Черчесова играют клубные блоки - «Ростов», «Спартак»

Экс-игрок сборной России Егор Титов рассказал об особенностях игры сборной России в контрольном матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).

- Этот состав играл не от хорошей жизни: пять-семь футболистов, которые будут играть на ЧМ, больны, травмированы или не вызваны. Видно, что у Черчесова играют внутриклубные блоки – «Ростов», «Спартак», - уверен Титов. - Может, был бы и «Зенит», но у клуба не самая хорошая ситуация. Кокорин не показывает свой лучший футбол, Шатова постоянно меняет Луческу.

Да тот же самый Новосельцев раньше вызывался в сборную, а теперь перешел в другой клуб, так сказать, за лучшей жизнью. И, как оказалось, пока все самое лучшее у него было в «Ростове». Что-то говорили про Васина, но пока Черчесов не видит его в составе, - сказал Титов.