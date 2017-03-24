Егор Титов: У Черчесова играют клубные блоки - «Ростов», «Спартак»
Экс-игрок сборной России Егор Титов рассказал
об особенностях игры сборной России в контрольном матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).
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Этот состав играл не от хорошей жизни: пять-семь футболистов, которые будут
играть на ЧМ, больны, травмированы или не вызваны. Видно, что у Черчесова
играют внутриклубные блоки – «Ростов», «Спартак», - уверен Титов. - Может, был
бы и «Зенит», но у клуба не самая хорошая ситуация. Кокорин не показывает свой
лучший футбол, Шатова постоянно меняет Луческу.
Да тот же самый Новосельцев раньше вызывался в сборную, а теперь перешел в другой клуб, так сказать, за лучшей жизнью. И, как оказалось, пока все самое лучшее у него было в «Ростове». Что-то говорили про Васина, но пока Черчесов не видит его в составе, - сказал Титов.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция