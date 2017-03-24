В Загребе задержаны болельщики сборной Украины, развернувшие украинские флаги возле посольства России
В Загребе задержаны шестеро украинских фанатов, которые
развернули украинские флаги около входа в посольство России в Хорватии. Об этом
сообщают украинские СМИ
Как сообщает Tribuna.com, эти болельщики являются вынужденными переселенцами из
Крыма. Полиция закрыла их в автозаке и отвезла в отделение.
Напомним, сегодня в Загребе проходит матч квалификации ЧМ-2018
Хорватия – Украина. «Советский спорт» проводит его текстовую трансляцию.
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