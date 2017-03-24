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В Загребе задержаны болельщики сборной Украины, развернувшие украинские флаги возле посольства России

Источник:  Tribuna.comКомментарии

В Загребе задержаны шестеро украинских фанатов, которые развернули украинские флаги около входа в посольство России в Хорватии. Об этом сообщают украинские СМИ

Как сообщает Tribuna.com, эти болельщики являются вынужденными переселенцами из Крыма. Полиция закрыла их в автозаке и отвезла в отделение.

Напомним, сегодня в Загребе проходит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина. «Советский спорт» проводит его текстовую трансляцию.


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