Игорь Акинфеев: У нас, наверное, все не получилось
Голкипер сборной России
Игорь Акинфеев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Кот-д'Ивуара. Напомним, что россияне уступили со
счетом 0:2.
«Результат всегда отражает
происходящее на поле: кто забивает, тот выигрывает. У нас все, наверное, не
получилось. Самое главное - не было моментов, чтобы использовать свои шансы. А
ивуарийцы использовали два своих шанса.
Спасибо краснодарским
болельщикам. Да, болельщикам обидно, сборная проводит два матча тут и
проигрывает. Нам надо задуматься о своей игре. Мы понимаем, что люди хотят
праздника, а не... Надеюсь, что в Сочи (в матче со сборной Бельгии) будет
по-другому», - цитирует Акинфеева «Р-Спорт».
Напомним, матч проходил в Краснодаре.
В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. 28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция