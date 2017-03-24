Игорь Акинфеев: У нас, наверное, все не получилось

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Кот-д'Ивуара. Напомним, что россияне уступили со счетом 0:2.

«Результат всегда отражает происходящее на поле: кто забивает, тот выигрывает. У нас все, наверное, не получилось. Самое главное - не было моментов, чтобы использовать свои шансы. А ивуарийцы использовали два своих шанса.

Спасибо краснодарским болельщикам. Да, болельщикам обидно, сборная проводит два матча тут и проигрывает. Нам надо задуматься о своей игре. Мы понимаем, что люди хотят праздника, а не... Надеюсь, что в Сочи (в матче со сборной Бельгии) будет по-другому», - цитирует Акинфеева «Р-Спорт».

Напомним, матч проходил в Краснодаре.

В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. 28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.