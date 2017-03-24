Эбуэ Куасси: У России отличная команда, нужно дать им время

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной России. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Мы очень рады, что выиграли 2:0, знали, что будет сложная игра. Мы сосредоточились, отдали себя полностью – это была прекрасная игра. У России сильная команда, но у нас было больше концентрации на поле, хотя не могу сказать, что соперники плохо сыграли.

Я думаю, что болельщики (сборной России) были недовольны игрой, поэтому свистели, но команда перестраивается, нужно время для слаженной игры. Мы были на поле лучше. Я не могу сказать, что наша сборная явно сильнее. У России отличная команда – в обеих сборных идет перестройка, по одной игре команду судить нельзя, поэтому ей нужно дать время», - цитирует Куасси «Р-Спорт».

Напомним, матч проходил в Краснодаре.

В составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.