Эбуэ Куасси: У России отличная команда, нужно дать им время
Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси поделился впечатлениями после товарищеского
матча со сборной России. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
«Мы очень
рады, что выиграли 2:0, знали, что будет сложная игра. Мы сосредоточились,
отдали себя полностью – это была прекрасная игра. У России сильная команда, но
у нас было больше концентрации на поле, хотя не могу сказать, что соперники плохо
сыграли.
Я думаю, что болельщики (сборной России) были недовольны игрой,
поэтому свистели, но команда перестраивается, нужно время для слаженной игры.
Мы были на поле лучше. Я не могу сказать, что наша сборная явно сильнее. У
России отличная команда – в обеих сборных идет перестройка, по одной игре
команду судить нельзя, поэтому ей нужно дать время», - цитирует Куасси «Р-Спорт».
Напомним, матч проходил в Краснодаре.
В
составе победителей отличились форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, а также
полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.
28 марта сборная России сыграет контрольную встречу с командой Бельгии, а ивуарийская сборная днем ранее проведет товарищеский матч с командой Сенегала.
Матч
Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы
Коджиа 30 (0:1). Заха 70 (0:2).
Состав
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кудряшов, Кутепов, Жирков (Комбаров, 71), Ерохин, Самедов, Зобнин, Головин (Газинский, 77), Полоз (Миранчук, 78), Бухаров (Канунников, 75)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Байи, Дели, Багайоко, Канон, Кесси, Дукур, Заха, Ди, Сьо, Коджиа (Пепе, 87)
Предупреждения:
Кудряшов, 59 - Ди, 37; Байи, 83
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция