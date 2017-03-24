Буффон стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев
Матч квалификации ЧМ-2018
Италия – Албания стал рекордным для голкипера итальянцев Джанлуиджи Буффона.
Напомним, что Буффон проводит
1000-й матч в своей карьере. Кроме того, вратарь стал рекордсменом по
количеству матчей за сборную среди европейцев. В активе у итальянца 168 матчей
за сборную. Он обогнал Икера Касильяса (Испания) и Виталия Астафьева (Латвия),
у которых по 167 матчей.
Если учитывать не только европейские сборные, то впереди его четыре игрока Мохамед Ад-Деайя (Саудовская Аравия, 172 матча), Клаудио Суарес (Мексика, 177 матчей), Хоссам Хассан (Египет, 178 матчей) и Ахмед Хассан (Египет, 184 матча). 168 матчей также в своем активе имеет Иван Уртадо (Эквадор).
Матч
Голы
Де Росси 12 (1:0 - пен.). Иммобиле 71 (2:0).
Состав
Италия: Буффон, Бардзальи, Заппакоста, Бонуччи, Де Шильо, Верратти, Де Росси, Кандрева, Иммобиле, Белотти, Инсинье
Албания: Стракоша, Веселы, Лила (Садику, 68), Айети, Аголли, Хюсай, Мемушай, Баша, Кукели, Роши, Цикалеши
Предупреждения:
нет - Мемушай, 11; Аголли, 24; Веселы, 70
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
24 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция