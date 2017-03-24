Буффон стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев

Матч квалификации ЧМ-2018 Италия – Албания стал рекордным для голкипера итальянцев Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что Буффон проводит 1000-й матч в своей карьере. Кроме того, вратарь стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев. В активе у итальянца 168 матчей за сборную. Он обогнал Икера Касильяса (Испания) и Виталия Астафьева (Латвия), у которых по 167 матчей.

Если учитывать не только европейские сборные, то впереди его четыре игрока Мохамед Ад-Деайя (Саудовская Аравия, 172 матча), Клаудио Суарес (Мексика, 177 матчей), Хоссам Хассан (Египет, 178 матчей) и Ахмед Хассан (Египет, 184 матча). 168 матчей также в своем активе имеет Иван Уртадо (Эквадор).