Димитрис Итудис: Мы доминировали на протяжении трех четвертей, но в последней сыграли вяло
Главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с УНИКСом в Евролиге.
Напомним, что его команда победила со счетом 85:74.
«Поздравляю команду с
победой. Мы играли два матча почти подряд, и это была наша четвертая встреча с
УНИКСом, хорошей, качественной командой. Мы доминировали на протяжении трех
четвертей, разница в рейтинге полезности составляла 108-50 в нашу пользу. Естественно,
мы захватили большое лидерство. Но в последнем периоде сыграли вяло, позволили
соперникам вернуться в игру. Здесь разница в рейтинге была уже 3-23, что явно
не отражало соотношения сил. Мы взяли эту победу и идем дальше. Пока не сыграл
«Реал», мы удерживаем лидерство в Евролиге», - цитирует Итудиса официальный
сайт ЦСКА
В составе победителей
самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 22 очка. У УНИКСа 17
очков в активе Кита Лэнгфорда.
Отметим, что в матче первого
круга, который прошел в Москве 27 октября 2016 года, армейский клуб добился
уверенной победы – 98:80. После сегодняшнего матча ЦСКА лидирует в турнирной
таблице, а УНИКС на последнем, 16-м месте.
Евролига. Регулярный
чемпионат
28-й тур
Матч
Место и дата
24 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция