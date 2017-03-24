Димитрис Итудис: Мы доминировали на протяжении трех четвертей, но в последней сыграли вяло

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с УНИКСом в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 85:74.

«Поздравляю команду с победой. Мы играли два матча почти подряд, и это была наша четвертая встреча с УНИКСом, хорошей, качественной командой. Мы доминировали на протяжении трех четвертей, разница в рейтинге полезности составляла 108-50 в нашу пользу. Естественно, мы захватили большое лидерство. Но в последнем периоде сыграли вяло, позволили соперникам вернуться в игру. Здесь разница в рейтинге была уже 3-23, что явно не отражало соотношения сил. Мы взяли эту победу и идем дальше. Пока не сыграл «Реал», мы удерживаем лидерство в Евролиге», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 22 очка. У УНИКСа 17 очков в активе Кита Лэнгфорда.

Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 27 октября 2016 года, армейский клуб добился уверенной победы – 98:80. После сегодняшнего матча ЦСКА лидирует в турнирной таблице, а УНИКС на последнем, 16-м месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

28-й тур