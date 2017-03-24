Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -Спартак
Футбол  Швеция- : -Белоруссия
Футбол  Болгария- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Димитрис Итудис: Мы доминировали на протяжении трех четвертей, но в последней сыграли вяло

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с УНИКСом в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 85:74.

«Поздравляю команду с победой. Мы играли два матча почти подряд, и это была наша четвертая встреча с УНИКСом, хорошей, качественной командой. Мы доминировали на протяжении трех четвертей, разница в рейтинге полезности составляла 108-50 в нашу пользу. Естественно, мы захватили большое лидерство. Но в последнем периоде сыграли вяло, позволили соперникам вернуться в игру. Здесь разница в рейтинге была уже 3-23, что явно не отражало соотношения сил. Мы взяли эту победу и идем дальше. Пока не сыграл «Реал», мы удерживаем лидерство в Евролиге», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 22 очка. У УНИКСа 17 очков в активе Кита Лэнгфорда.

Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 27 октября 2016 года, армейский клуб добился уверенной победы – 98:80. После сегодняшнего матча ЦСКА лидирует в турнирной таблице, а УНИКС на последнем, 16-м месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

28-й тур

Матч

УНИКС - ЦСКА - 74:85

Место и дата

24 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в ЕвролигеМатч 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 85:74 в пользу московских армейцев.Евролига. УНИКС – ЦСКА. ОнлайнВстреча двух российских клубов в рамках Евролиги на сайте «Советского спорта».Димитрис Итудис: ЦСКА нужно сыграть с УНИКСом как подобает чемпионам, с уважением к себеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом.Дэвид Блатт: Желаю россиянам побед на Евробаскете!Дэвид Блатт: Желаю россиянам побед на Евробаскете!Дэвид Блатт – о поражении от ЦСКА, отношениях с игроками российской сборной и готовности возглавить национальную команду.Шайбы Кулемина и Зайцева в НХЛ, победа сборной Германии над Англией и 10-е кряду поражение УНИКСа. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Евгений Пашутин: Могли и выиграть встречу, но не смогли удержать Мицова и ДиблераГлавный тренер УНИКСа прокомментировал поражение от «Галатасарая» (67:75) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Реал» обыграл «Барселону» в матче ЕвролигиВ матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на домашней площадке победил «Барселону» со счетом 85:69 (22:13, 19:14, 23:24, 21:18).Кайл Хайнс: Многое удалось сделать благодаря защитникам-созидателямЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу над «Дарюшафакой» (95:85) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: Нам противостоял конкурентоспособный соперник, но мы были лучшеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итулис прокомментировал победу над «Дарюшафакой» (95:85) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.Дэвид Блатт: Мы не смогли остановить атаку ЦСКАГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт подвел итоги матча своей команды против ЦСКА, в котором гости из Стамбула потерпели поражение 75:85.Никита Курбанов: Нет особого значения, что приходится играть против Дэвида БлаттаФорвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу своей команды в регулярном чемпионате Евролиги над «Дарушафакой», которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.Виктор Хряпа: Преимущество своей площадки в плей-офф очень важноФорвард ЦСКА Виктор Хряпа поделился мыслями по итогам матча Евролиги со стамбульской «Дарушафакой», в котором армейцы одержали победу – 95:85.Нандо Де Коло: Мы полностью контролировали ход матчаЗащитник ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал победу армейцев над турецкой «Дарушафакой» в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги (95:85).УНИКС уступил «Галатасараю» в ЕвролигеКазанский УНИКС в гостях уступил турецкому «Галатасараю» (67:75) в 27-м туре регулярного чемпионата Евролиги.Виктор Хряпа: Мы не дали «Дарушафаке» совершить чудо в концовке матчаФорвард ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу над турецкой «Дарушафакой» (95:85) в домашнем матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.Шон Маркс: «Бруклину» было бы интересно сыграть с ЦСКАГенеральный менеджер клуба «Бруклин Нетс» Шон Маркс заявил, что команде было бы интересно сыграть с ЦСКА.Димитрис Итудис: Преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги – большое достижение ЦСКАГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Дарюшафаки» (95:85).И никакого блата! ЦСКА уверенно разгромил команду Дэвида БлаттаИ никакого блата! ЦСКА уверенно разгромил команду Дэвида БлаттаСтоличные армейцы на своем паркете переиграли стамбульскую «Дарушафаку», которую возглавляет бывший наставник мужской сборной России.ЦСКА обыграл «Дарушафаку» в ЕвролигеЦСКА дома взял верх над «Дарушафакой» в 27-м туре регулярного чемпионата Евролиги.ЦСКА – «Дарушафака» - 95:85. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Дарушафакой».
Футбол
Егор Титов: У Черчесова играют клубные блоки - «Ростов», «Спартак»
Футбол
Александр Бубнов: В игре сборной России есть определенная позитивная динамика
Футбол
Юрий Красножан: После Кубка конфедераций сборная станет сильнее
Футбол
Италия – Албания. Буффон выйдет в стартовом составе и проведет 1000-й матч в карьере
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости