Матч Италия – Албания приостановлен из-за брошенных с трибун файеров (фото)
Арбитр встречи сборных
Италии и Албании Славко Винчич приостановил игру на восемь минут из-за петард и
дымовых шашек, брошенных с трибун.
Это произошло на 56-й минуте матча при счете 1:0 в пользу хозяев поля.
L'arbitro sospende la partita per il lancio di petardi e fumogeni dagli spalti.#ItaliaAlbania 🇮🇹🇦🇱 1-0 #DeRossi#ItaAlb pic.twitter.com/k2zzlBdT36— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 24 марта 2017 г.
Спустя восемь минут матч возобновился.
Напомним, счет открыл на 12 минуте Даниэле Де Росси, реализовав пенальти.
Матч
Голы
Де Росси 12 (1:0 - пен.). Иммобиле 71 (2:0).
Состав
Италия: Буффон, Бардзальи, Заппакоста, Бонуччи, Де Шильо, Верратти, Де Росси, Кандрева, Иммобиле, Белотти, Инсинье
Албания: Стракоша, Веселы, Лила (Садику, 68), Айети, Аголли, Хюсай, Мемушай, Баша, Кукели, Роши, Цикалеши
Предупреждения:
нет - Мемушай, 11; Аголли, 24; Веселы, 70
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
24 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция