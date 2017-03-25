Гол Калинича принес победу сборной Хорватии в матче с Украиной
В рамках европейской
квалификации ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла команду Украины со счетом 1:0.
Единственный гол в составе победителей на 37-й минуте забил
Никола Калинич.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
Хорваты с 13-ю очками возглавляют группу I, а украинцы расположились на третьей
строчке, имея в активе восемь баллов.
В следующем матче сборная Хорватии 11 июня на выезде сыграет
с командой Исландии, а подопечные Андрея Шевченко в этот же день встретятся с
Финляндией.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа I
5-й тур
Матч
Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)
Голы
Калинич Н. 37 (1:0).
Состав
Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич
Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)
Предупреждения:
нет - Ротань, 33
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция