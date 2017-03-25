Сборная Испании разгромила команду Израиля, забив четыре мяча
В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Испании
разгромила команду Израиля со счетом 4:1.
В составе победителей голами отметились Давил Сильва,
Витоло, Диего Коста и Иско, а у гостей единственный мяч забил Лиор Рафаэлов.
Полузащитник гостевой команды, выступающий за московский
ЦСКА, Бибрас Натхо провел на поле все 90 минут встречи.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
Испанцы с 13-ю очками делят первую строчку с итальянцами,
которые в параллельном матче обыграли албанцев, а Израиль расположился на
третьей строчке, имея в активе девять очков.
В следующем матче израильтяне 11 июня примут сборную
Албании, а подопечные Хулена Лопетеги в этот же день сыграют с командой
Македонии.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа G
5-й тур