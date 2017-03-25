Сборная Испании разгромила команду Израиля, забив четыре мяча

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Испании разгромила команду Израиля со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Давил Сильва, Витоло, Диего Коста и Иско, а у гостей единственный мяч забил Лиор Рафаэлов.

Полузащитник гостевой команды, выступающий за московский ЦСКА, Бибрас Натхо провел на поле все 90 минут встречи.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Испанцы с 13-ю очками делят первую строчку с итальянцами, которые в параллельном матче обыграли албанцев, а Израиль расположился на третьей строчке, имея в активе девять очков.

В следующем матче израильтяне 11 июня примут сборную Албании, а подопечные Хулена Лопетеги в этот же день сыграют с командой Македонии.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

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5-й тур