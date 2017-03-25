Сборная Италии в 1000-м матче Буффона «всухую» переиграла Албанию

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Италии на своем поле обыграла команду Албании со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметили Даниэле Де России, реализовавший пенальти на 12-й минуте и Чиро Иммобиле, забивший на 71-й минуте.

На 56-й минуте арбитр встречи Славко Винчич приостановил игру на восемь минут из-за петард и дымовых шашек, брошенных с трибун.

Стоит отметить, что голкипер хозяев поля Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в своей карьере и стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев. В активе у итальянца 168 матчей за сборную. Он обогнал Икера Касильяса (Испания) и Виталия Астафьева (Латвия), у которых по 167 матчей.

Итальянцы с 13-ю очками делят первую строчку с испанцами в группе G, а Албания расположилась на четвертой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче сборная Албании 11 июня на выезде сыграет с командой Израиля, а подопечные Джампьеро Вентуры в этот же день примут Лихтенштейн.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа G

5-й тур