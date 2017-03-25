Сборная Италии в 1000-м матче Буффона «всухую» переиграла Албанию
В рамках европейской
квалификации ЧМ-2018 сборная Италии на своем поле обыграла команду Албании со
счетом 2:0.
В составе победителей голами отметили Даниэле Де России, реализовавший пенальти на 12-й минуте и Чиро Иммобиле, забивший на 71-й минуте.
На 56-й минуте арбитр встречи Славко Винчич приостановил игру на восемь минут из-за петард и дымовых шашек, брошенных с трибун.
Стоит отметить, что голкипер хозяев поля Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в своей карьере и стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев. В активе у итальянца 168 матчей за сборную. Он обогнал Икера Касильяса (Испания) и Виталия Астафьева (Латвия), у которых по 167 матчей.
Итальянцы с 13-ю очками делят первую строчку с испанцами в группе G, а Албания расположилась на четвертой строчке, имея в активе шесть баллов.
В следующем матче сборная Албании 11 июня на выезде сыграет
с командой Израиля, а подопечные Джампьеро Вентуры в этот же день примут
Лихтенштейн.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа G
5-й тур
Матч
Голы
Де Росси 12 (1:0 - пен.). Иммобиле 71 (2:0).
Состав
Италия: Буффон, Бардзальи, Заппакоста, Бонуччи, Де Шильо, Верратти, Де Росси, Кандрева, Иммобиле, Белотти, Инсинье
Албания: Стракоша, Веселы, Лила (Садику, 68), Айети, Аголли, Хюсай, Мемушай, Баша (Латифи, 88), Кукели, Роши (Грезда, 78), Цикалеши
Предупреждения:
нет - Мемушай, 11; Аголли, 24; Веселы, 70; Цикалеши, 75; Кукели, 78
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
24 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция