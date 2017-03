ВИДЕО ДНЯ: Валлийский защитник сломал ногу игроку сборной Ирландии

Защитник сборной Уэльса и «Астон Виллы» Нил Тэйлор в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года против команды Ирландии (0:0) сломал ногу защитнику команды соперника Шеймусу Коулмену.

Эпизод произошел на 69-й минуте матча, Тэйлор неудачно подкатился под оппонента. Коулмен не смог самостоятельно покинуть поле, а футболист Уэльса получил красную карточку.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подтвердил, что Шеймус сломал ногу.

28-летний защитник в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах «Эвертона», забил четыре мяча и столько же отдал голевых передач.

Ряд футбольных клубов, в том числе «Эвертон» уже высказали слова поддержки футболисту и пожелали скорейшего выздоровления.

💙 | The support of all Evertonians is with Seamus after he was stretchered off at the Aviva during tonight's game against @FAWales. https://t.co/dX5JZxmOfU