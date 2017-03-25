Андрей Шевченко: Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1) в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.

«Игра складывается из эпизодов, и многие из них складывались не в нашу пользу. Конечно, результат для нас негативный. Но, с точки зрения игры, у нас есть перспективы, не все так плохо. Тем более, в группе у нас еще ничего не потеряно. Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира.

Я согласен, что у нас что-то не получалось. Если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, нам было бы гораздо легче. Но они в составе, и ключевой момент был как раз при участии Луки. Он — высококлассный игрок, и с помощью такого футболиста команда реализовала свое преимущество. А мы такие моменты не использовали. Да, мы хотели контролировать игру в центре поля, но еще до гола у нас было несколько ошибок. У хорватов было преимущество в середине поля, мы же рассчитывали на свои козыри на флангах», - приводит слова Шевченко Sportarena.