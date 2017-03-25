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Андрей Шевченко: Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Хорватии (0:1) в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.

«Игра складывается из эпизодов, и многие из них складывались не в нашу пользу. Конечно, результат для нас негативный. Но, с точки зрения игры, у нас есть перспективы, не все так плохо. Тем более, в группе у нас еще ничего не потеряно. Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира.

Я согласен, что у нас что-то не получалось. Если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, нам было бы гораздо легче. Но они в составе, и ключевой момент был как раз при участии Луки. Он — высококлассный игрок, и с помощью такого футболиста команда реализовала свое преимущество. А мы такие моменты не использовали. Да, мы хотели контролировать игру в центре поля, но еще до гола у нас было несколько ошибок. У хорватов было преимущество в середине поля, мы же рассчитывали на свои козыри на флангах», - приводит слова Шевченко Sportarena.

Матч

Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)

Голы

Калинич Н. 37 (1:0).

Состав

Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич

Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)

Предупреждения:

нет - Ротань, 33

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция

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