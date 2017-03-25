Андрей Шевченко: Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира
Главный тренер
сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от Хорватии
(0:1) в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Игра складывается из
эпизодов, и многие из них складывались не в нашу пользу. Конечно, результат для
нас негативный. Но, с точки зрения игры, у нас есть перспективы, не все так
плохо. Тем более, в группе у нас еще ничего не потеряно. Мы верим в успех и
будем бороться за путевку на чемпионат мира.
Я согласен, что у нас что-то не получалось. Если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, нам было бы гораздо легче. Но они в составе, и ключевой момент был как раз при участии Луки. Он — высококлассный игрок, и с помощью такого футболиста команда реализовала свое преимущество. А мы такие моменты не использовали. Да, мы хотели контролировать игру в центре поля, но еще до гола у нас было несколько ошибок. У хорватов было преимущество в середине поля, мы же рассчитывали на свои козыри на флангах», - приводит слова Шевченко Sportarena.
Матч
Хорватия - Украина - 1:0 (1:0)
Голы
Калинич Н. 37 (1:0).
Состав
Хорватия: Субашич, Пиварич, Вида, Едвай, Митрович, Брозович (Рог, 90), Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 86), Калинич Н. (Крамарич, 87), Манджукич
Украина: Пятов, Ордец, Бутко, Матвиенко, Кучер, Степаненко, Коваленко (Беседин, 89), Ротань (Сидорчук, 75), Коноплянка, Ярмоленко, Кравец (Селезнёв, 59)
Предупреждения:
нет - Ротань, 33
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
24 марта 22:45, Максимир, Текстовая трансляция