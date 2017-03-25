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Евгений Пашутин: Не все ребята показали желание бороться, и это меня беспокоит

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение от ЦСКА (74:85) в матче 28-го тура Евролиги.

«У нас была большая мотивация, ЦСКА хороший раздражитель, чемпион Европы. Поэтому мы старались показать свою лучшую игру, играли на победу. Но начали пассивно, допустили несколько ошибок и не вынужденных потерь. Стали проигрывать подбор, а тот, кто выигрывает подбор, тот побеждает. Именно это обстоятельство не позволило нам сыграть ровно на протяжении всего матча.

 Однако выход на замену Евгения Воронова, Данилы Анджушича, Антона Понкрашова резко добавил нам энергии, они заставили ЦСКА ошибаться. Но третью четверть мы тоже начали пассивно, а вот ее концовку и всю четвертую четверть мы провели так, что показали эталонную игру в защите.

Не все ребята, я говорю о легионерах, показали сегодня желание бороться, и это меня беспокоит, без этого не добиться больших побед. И все же, есть у нас потенциал, повторюсь, игра в последней четверти это наш эталон, главное, верить в себя и бороться. А в нападении нужно больше двигать мяч», - приводит слова Пашутина официальный сайт казанской команды.

Матч

УНИКС - ЦСКА - 74:85

Место и дата

24 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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