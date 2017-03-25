Себастьян Феттель: Не собираюсь отвлекаться на слухи о моем переходе в «Мерседес»
Гонщик «Феррари»
Себастьян Феттель прокомментировал информацию о том, что он возможно перейдет в
«Мерседес».
«Я понимаю, почему сторонний наблюдатель может сделать
такой вывод. Однако сейчас я нацелен только на процветание с «Феррари» и не
собираюсь отвлекаться на слухи.
На пути к успеху каждый маленький шаг играет серьезное
значение, срезать путь не получится», - прокомментировал слухи Феттель.
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