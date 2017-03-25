Себастьян Феттель: Не собираюсь отвлекаться на слухи о моем переходе в «Мерседес»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию о том, что он возможно перейдет в «Мерседес».

«Я понимаю, почему сторонний наблюдатель может сделать такой вывод. Однако сейчас я нацелен только на процветание с «Феррари» и не собираюсь отвлекаться на слухи.

На пути к успеху каждый маленький шаг играет серьезное значение, срезать путь не получится», - прокомментировал слухи Феттель.