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EA Sports выпустила седьмое обновление для FIFA 17

Источник:  SportGame.ProКомментарии

EA Sports выпустила очередное, седьмое по счету, обновление для футбольного симулятора FIFA 17, сообщает SportGame.Pro.

Изменения FIFA Ultimate Team:

– Количество раз, позволяющее выиграть определенный ежедневный турнир на выбывание в FUT Champions, было ограничено. Информация об этом будет отображаться на вкладке турнира в центре FUT Champions.
– Добавлена возможность внесения ограничений на использование предметов характеристик в матчах FUT Champions. Это изменение будет отображаться на экране подробной информации событий.
– Добавлены новые возможности ограничения состава FUT Champions, например, по типу игроков.
– Добавлено отображение количества игр, оставшихся до списка лидеров FUT Champions.

Изменения, коснувшиеся отображения и оформления игры:

– Обновлены эмблемы клубов и фотографии некоторых игроков в базе данных.
– Исправлено некорректное отображение рейтинга игроков.

Изменения, внесенные в игровой процесс:

– Исправлена ошибка, при которой воспроизводится неверная анимация вратаря после паса.
– Индикатор направления пенальти и тренер FIFA исключены из всех матчей FUT Champions.



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