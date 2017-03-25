Фернандо Алонсо: Отыгрываю 50 метров в повороте и теряю 200 на прямой

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов.

«Я до отказа нажимал педаль газа и был очень быстр в поворотах. Но мы по-прежнему далеко от лидеров, что огорчает. Я ощущал, что мы хорошо подготовились, и изо всех сил атаковал в поворотах.

Когда я был на трассе позади кого-то из соперников, то мог отыграть в одном повороте 50 метров. Но затем мы выезжали на прямую, и там я терял сразу 200. Это скверно», - приводит слова Алонсо Motorsport.com.