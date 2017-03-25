Крис Коулмэн: Наша команда приносит извинения защитнику сборной Ирландии

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал инцидент с переломом ноги защитника Ирландии Шеймуса Коулмэна в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018.

«В первую очередь, наша команда приносит свои извинения Шеймусу. Нил Тэйлор не из тех, кто относится к категории «костоломов», но Коулмэну от этого не легче.

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Нил сожалеет об этом инциденте, он и сам мог получить подобную травму в этом столкновении. Я скрестил пальцы за здоровье Шеймуса», - сказал главный тренер сборной Уэльса.

Напомним, на 69-й минуте матча Тэйлор неудачно подкатился под оппонента. Коулмэн не смог самостоятельно покинуть поле, а футболист Уэльса получил красную карточку.