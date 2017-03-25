Крис Коулмэн: Наша команда приносит извинения защитнику сборной Ирландии
Главный тренер
сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал инцидент с переломом ноги защитника Ирландии Шеймуса
Коулмэна в матче европейской квалификации чемпионата мира 2018.
«В первую очередь, наша команда приносит свои извинения Шеймусу. Нил Тэйлор не из тех, кто относится к категории «костоломов», но Коулмэну от этого не легче.
ВИДЕО ДНЯ: Валлийский защитник сломал ногу игроку сборной Ирландии
Нил сожалеет об этом инциденте, он и сам мог получить подобную травму в этом столкновении. Я скрестил пальцы за здоровье Шеймуса», - сказал главный тренер сборной Уэльса.
Напомним, на 69-й минуте матча Тэйлор неудачно подкатился под оппонента. Коулмэн не смог самостоятельно покинуть поле, а футболист Уэльса получил красную карточку.
Матч
Состав
Ирландия: Рэндольф, Уорд, Кео, Коулмэн (Кристи, 72), О'Ши, Мейлер (Макгиди, 80), Хендрик, Маклин, Уилан, Лонг, Уолтерс
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Тэйлор, Честер, Гантер, Уильямс Э., Лэдли (Ричардс, 72), Аллен, Рэмзи, Бэйл, Робсон-Кану (Воукс, 46)
Предупреждения:
Мейлер, 46; Макгиди, 90 - Рэмзи, 57; Бэйл, 68
Удаления:
нет - Тэйлор, 70
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
24 марта 22:45, Авива, Онлайн-трансляция