Верляйн пропустит Гран-При Австралии, вместо него выступит Джовинацци
Пилот «Заубера»
Паскаль Верляйн пропустит оставшуюся часть Гран-При Австралии, сообщает Motorsport.com.
22-летний немец
принял такое решение из-за недостатка практики в зимний период подготовки к
сезону.
Напомним, что гонщик
получил травму спины во время «Гонки чемпионов» и пропустил первые предсезонные
тесты.
«Физическая форма не позволит мне проехать всю дистанцию гонки
из-за недостаточной подготовки. Я объяснил это команде, и она решила не рисковать»,
- сказал Верляйн.
В заключительной тренировке, квалификации и гонке Паскаля заменит резервный пилот швейцарской команды Антони Джовинацци.
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