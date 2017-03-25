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Верляйн пропустит Гран-При Австралии, вместо него выступит Джовинацци

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн пропустит оставшуюся часть Гран-При Австралии, сообщает Motorsport.com.

22-летний немец принял такое решение из-за недостатка практики в зимний период подготовки к сезону.

Напомним, что гонщик получил травму спины во время «Гонки чемпионов» и пропустил первые предсезонные тесты.

«Физическая форма не позволит мне проехать всю дистанцию гонки из-за недостаточной подготовки. Я объяснил это команде, и она решила не рисковать», - сказал Верляйн.

В заключительной тренировке, квалификации и гонке Паскаля заменит резервный пилот швейцарской команды Антони Джовинацци.

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