«Питтсбург» без Малкина уступил дома «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Айлендерс» со счетом 3:4.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Кэмерон Гонс, Сидник Кросби и Мэтт Каллен, а у гостей – Брок Нельсон, Андерс Ли и Кейси Цизикас.

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались ньюйоркцы, победный буллит на счету Джона Тавареса.

Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы верхней части тела, полученой 15 марта в матче против «Филадельфии» (0:4).

«Питтсбург» со 103 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 82 балла.

В следующем матче «пингвины» 27 марта примут «Филадельфию», а команд из Нью-Йорка днем ранее сыграет с «Бостоном».

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