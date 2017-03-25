«Питтсбург» без Малкина уступил дома «Айлендерс»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду
в серии буллитов уступил «Айлендерс» со счетом 3:4.
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У хозяев
льда отличились Кэмерон Гонс, Сидник Кросби и Мэтт Каллен, а у гостей – Брок Нельсон,
Андерс Ли и Кейси Цизикас.
Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее
оказались ньюйоркцы, победный буллит на счету Джона Тавареса.
Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин
участие в матче не принимал из-за травмы верхней части тела, полученой 15 марта
в матче против «Филадельфии» (0:4).
«Питтсбург» со 103
очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же
расположился на восьмой строчке, имея в активе 82 балла.
В следующем матче «пингвины» 27 марта примут «Филадельфию»,
а команд из Нью-Йорка днем ранее сыграет с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 марта 20:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция