«Тампа» обыграла «Детройт», благодаря шайбе Кучерова в овертайме (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме обыграла «Детройт» со счетом 2:1.

У хозяев льда отличился Хенрик Зеттерберг, а у гостей – Ондржей Палат и Никита Кучеров, забивший в овертайме.

Российский форвард гостевой команды Никита Кучеров провел на льду чуть больше 22-х минут и помимо заброшенной шайбы, отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи, его одноклубник и соотечественник, голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 81-м очком занимает десятое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 70 баллов.

В следующем матче «Лайтнинг» 28 марта примет «Чикаго», а «Ред Уингз» в этот же день сыграет с «Миннесотой».

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