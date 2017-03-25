«Тампа» обыграла «Детройт», благодаря шайбе Кучерова в овертайме (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в
овертайме обыграла «Детройт» со счетом 2:1.
У хозяев льда отличился Хенрик Зеттерберг, а у гостей – Ондржей Палат и Никита Кучеров, забивший в овертайме.
Nikita Kucherov is a force of nature. 🔥 #TBLvsDET pic.twitter.com/kxTDwwHWBV— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 25 марта 2017 г.
Российский форвард гостевой команды Никита Кучеров провел на
льду чуть больше 22-х минут и помимо заброшенной шайбы, отдал результативную
передачу и был признан первой звездой встречи, его одноклубник и соотечественник,
голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.
«Тампа» с 81-м очком занимает десятое место в Восточной
конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе
70 баллов.
В следующем матче «Лайтнинг» 28 марта примет «Чикаго», а «Ред
Уингз» в этот же день сыграет с «Миннесотой».
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Место и дата
25 марта 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция