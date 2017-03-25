Швеция – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
В матче европейского квалификации ЧМ-2018 сборная Швеции
сыграет с командой Белоруссии.
Встреча пройдет на «Френдс Арене» в Стокгольме и начнется в
20:00 по московское времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в последний раз команды встречались в июне 2010 года в рамках товарищеского матча, тогда гостевую победу со счетом 1:0 одержали.
Матч
Место и дата
25 марта 20:00, , Текстовая трансляция
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