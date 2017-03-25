Швеция – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче европейского квалификации ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет с командой Белоруссии.

Встреча пройдет на «Френдс Арене» в Стокгольме и начнется в 20:00 по московское времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в последний раз команды встречались в июне 2010 года в рамках товарищеского матча, тогда гостевую победу со счетом 1:0 одержали.