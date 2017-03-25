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Швеция – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче европейского квалификации ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет с командой Белоруссии.

Встреча пройдет на «Френдс Арене» в Стокгольме и начнется в 20:00 по московское времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в последний раз команды встречались в июне 2010 года в рамках товарищеского матча, тогда гостевую победу со счетом 1:0 одержали.

Матч

Швеция - Белоруссия

Место и дата

25 марта 20:00, , Текстовая трансляция

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