«Даллас» разгромил «Сан-Хосе», забросив шесть шайб
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду
разгромил «Сан-Хосе» со счетом 6:1.
В составе победителей хет-трик оформил Адам Кракнелл и по
разу отличились Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Джон Клинберг, а у гостей
единственную шайбу забросил Джо Торнтон.
«Сан-Хосе» с 91-м очком занимает третье место в Западной
конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 71
балл.
В следующем матче «акулы» 26 марта сыграют с «Нэшвиллом», а «Старз»
на следующий день сыграет с «Нью-Джерси».
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Место и дата
25 марта 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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