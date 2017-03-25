«Даллас» разгромил «Сан-Хосе», забросив шесть шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду разгромил «Сан-Хосе» со счетом 6:1.

В составе победителей хет-трик оформил Адам Кракнелл и по разу отличились Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Джон Клинберг, а у гостей единственную шайбу забросил Джо Торнтон.

«Сан-Хосе» с 91-м очком занимает третье место в Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 71 балл.

В следующем матче «акулы» 26 марта сыграют с «Нэшвиллом», а «Старз» на следующий день сыграет с «Нью-Джерси».

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