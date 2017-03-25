Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018

В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Хавьер Эрнандес и Нестор Араухо.

Мексика с семью очками поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя костариканцев, в активе которых на один балл меньше.

В следующем туре мексиканцы 29 марта примут сборную Тринидад и Тобаго, а подопечные Оскара Рамиреса в этот же день на выезде сыграют с Гондурасом.

ЧМ-2018.Квалификация

КОНКАКАФ

3-й тур