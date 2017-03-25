Мексика победила Коста-Рику в матче отбора к ЧМ-2018
В рамках квалификации
ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду Коста-Рики со счетом
2:0.
В составе победителей мячи забили Хавьер Эрнандес и Нестор
Араухо.
Мексика с семью очками поднялась на первое место в турнирной
таблице, обойдя костариканцев, в активе которых на один балл меньше.
В следующем туре мексиканцы 29 марта примут сборную Тринидад
и Тобаго, а подопечные Оскара Рамиреса в этот же день на выезде сыграют с Гондурасом.
ЧМ-2018.Квалификация
КОНКАКАФ
3-й тур
Матч
Место и дата
25 марта 04:50, , Онлайн-трансляция
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